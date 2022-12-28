مجدي نجيب يفتتح أحدت معارضه الفنية «شبابيك» بجاليري قرطبة الثلاثاء

يجتمع محبو الفنان التشكيلي والشاعر الغنائي الكبير مجدى نجيب، الثلاثاء، بجاليرى قرطبة، بالمهندسين، إذ يفتتح أحدث معارضه الذي يضم 40 لوحة فنية من مقاسات مختلفة، بخامة الزيت و الإكريلك، وهى أحدث ما أنتج الفنان مجدي نجيب فى السنوات الأخيرة، ويحمل اسم «شبابيك» أشهر أغنياته التي غناها محمد منير، ولاقت تفاعلا كبيرا من جميع الأجيال.

معرض «شبابيك»

وقال الناقد محمد الجبالي مدير جاليري قرطبة لـ«الوطن»: يقدم المعرض «المعادل التشكيلى للأغاني التى كتبها مجدى نجيب لمحمد منير، فإن كانت الأغنية هي رسم بالكلمات، فاللوحة تعبر عن عوالم إبداعية متنوعة وغنية من مبدعها بالكلمة إلى الإبداع بالصورة» فنجد «شبابيك» و«من أول لمسة»، وغيرها عشرات الأغاني التى كتبها مجدى نجيب لمحمد منير، في شكل لوحات تشكيلية، تنتمي إلى المدرسة التعبيرية.

وأكمل: من حيث الأسلوب الذى ينتهجه مجدي نجيب تشكيليا، فإنه يستخدم بالتة لونية تتميز بالجرأة والعنفوان وشديدة الخصوصية والتميز ويمزج بين الخطوط والكتابات، كلمات الأغانى وبين المفردات والمواصفات، التي تعبر عنها بمهارة واقتدار في تكوينات حداثية تجمع بين الأصالة والمعاصرة، في آن واحد، والجميل في هذا المعرض، أننا سنتعرف على مفردات مجدى نجيب التشكيلية.

وأوضح «الجبالي»، نرى أغانيه التي تحولت للوحات، وكيف تحول صانع الكلمة إلى صانع اللوحة بشكل متميز، يصعب على الكثير، لأنه موهبة خالصة متفردة هكذا هو شاعر الألوان، ومبدع الكلمات مجدى نجيب، والمعرض يعد تظاهرة فنية تجمع كل محبيه ورفاق دربه من الفنانين في شتى نواحي الإبداع، يستمر المعرض حتى 14 يناير 2023.