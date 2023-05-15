انطلاق مسابقة الحمام الزاجل في كفر الزيات بمشاركة 140 شخصا الخميس

تشهد مدينة كفرالزيات بمحافظة الغربية، الخميس المقبل، إطلاق سباقات الحمام الزاجل بمحافظات الغربية والمنوفية والإسكندرية والشرقية والبحيرة، وذلك من محطة الانطلاق الكائنة بمركز شباب مدينة كفرالزيات.

وتُنظم المسابقة تحت إشراف الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وأحمد خليفة رئيس الاتحاد المصري للحمام الزاجل، والدكتور طلعت عبدالقوي رئيس مجلس إدارة مركز شباب مدينة كفرالزيات ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية.

140 متسابقا

وأكد محمد حرفوش، رئيس تجمع الوجه البحري للحمام، أن عدد المشاركين في السباق يصل إلى 140 متسابقا، يمثلون عددا من المحافظات، مشيرا إلى إطلاق 3000 حمامة من مركز شباب مدينة كفر الزيات كمحطة انطلاق إلى محطة الوصول بالسلوم بمحافظة مطروح.

وأشار إلى أن الاستعدادات للمسابقة بدأت في مقر مركز شباب مدينة كفرالزيات، بالتنسيق مع الإدارة البيطرية، وذلك لفحص الحمام المشارك في السباقات وتجهيزه، قبل انطلاق فعاليات المسابقة.

استعدادات وقائية

وكان الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية، أكد أن أجهزة الطب البيطري شاركت في التجهيزات والاستعدادات الوقائية لسباقات الحمام الزاجل التي تنطلق من مركز شباب مدينة كفرالزيات.