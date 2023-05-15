قنصلية فلسطين بالاسكندرية تحيي الذكرى الـ75 للنكبة

أحيت القنصلية العامة لدولة فلسطين بالإسكندرية الذكرى 75 للنكبة في مقر القنصلية، بحضور السفير رأفت بدران، القنصل العام لدولة فلسطين بالإسكندرية، وعدد من الطلاب من الجالية الفلسطينية.

وتابع الحضور الخطاب الذي ألقاه الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، عبر شاشات التلفزيون، بمناسبة الذكرى 75 لنكبة فلسطين، التي تم إحياؤها لأول مرة فى الأمم المتحدة.

إحياء الذكرى الـ75 لنكبة فلسطين

وقال السفير رأفت بدران، قنصل عام فلسطين بالإسكندرية: «إننا نحيي اليوم ذكرى الـ75 للنكبة الفلسطينية»، موضحا أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، غادر بلدته سيراً على الأقدام متجهاً إلى سوريا، وهو ابن 12 عاماً، فمن عاش هذه التجربة لا يمكنه أن يبيع أرضه، كما حاول البعض أن يلصق به هذه الاتهامات.

وأضاف «بدران» أن الرئيس محمود عباس في الأمم المتحدة، خير من روى القصة الفلسطينية أمام أكبر محفل دولي، وأنه تحدث بلغة السياسة التي يمكن أن يفهمها المجتمع الدولي.

كلمة للطلاب الحضور

وأكد «بدران»، في كلمته للطلاب الحضور بالقنصلية العامة الفلسطينية بالإسكندرية: «إننا متواجدون كعضو داخل الأمم المتحدة، وليس كأصحاب قطعة أرض قسمت كما السنوات الماضية»، وعلق على حديث الرئيس «أبو مازن»، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بقوله: «من تاريخ اللحظة، لدينا متحف اسمه متحف النكبة، والذي له أهمية في مسيرة صراعنا العربي الإسرائيلي»، وذلك بعد أن أنشأت إسرائيل متحفا باسم «يادفاشيم»، الذي خلدت فيه مجازر لم ترتكب في الشرق الأوسط، ولكن وقعت في اوروبا، وتابع بقوله: «لنا نكبتنا، ومتحف نكبتنا، وحقوقنا التي يجب على العالم الاعتراف بها».

وأكد: «إننا باقون على تلك الأرض، وتلك الأرض لنا، ولن نكرر ما حدث معنا في عام 1948 و1997، وستقوم دولتنا على تلك الأرض، شاء من شاء وأبى من أبى».

توجيه الشكر لمصر

ووجه القنصل العام لدولة فلسطين بالإسكندرية الشكر لجمهورية مصر العربية، التي كانت خير سند ونصير للشعب الفلسطيني على مدار تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، مؤكداً أن «مصر قدمت الدم والأسر والجراح، وعانت ما عانته بسبب تمسكها بحق الشعب الفلسطيني بأرضه ومقدساته، ومازالت مستمرة حتى يومنا هذا»، مشيراً إلى دور مصر البارز خلال الأيام الأخيرة في وقف العدوان على غزة لحقن دماء الشعب الفلسطيني وحقن دماء أطفاله.

تكريم فنانة تشكيلية

وتم خلال احتفالية إحياء ذكرى النكبة، تكريم الفنانة التشكيلية منيرة مصطفى، التي أهدت القنصلية العامة لدولة فلسطين بالإسكندرية تمثالاً من الخشب لامرأة فلسطينية متمسكة بأرضها، بمناسبة ذكرى النكبة، ويجسد التمثال امرأة استشهدت وهي متمسكة بجذع شجرة زيتون.