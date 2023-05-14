قنصل عام فلسطين: مصر أكثر الدول دعماً للقضية الفلسطينية بعيدا عن الشعارات

أكد قنصل عام فلسطين في الإسكندرية، السفير رأفت بدران، أن مصر أكثر الدول التي خدمت القضية الفلسطينية، ونأت بها بعيدا عن الشعارات والعواطف، ووقفت إلى جانب الشعب الفسطيني ودعمت صموده لتحرير أرضه من الاحتلال الإسرائيلي الغاصب.

ووجه قنصل عام فلسطين في الإسكندرية، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الأحد، الشكر للحكومة المصرية على جهودها في وقف الاعتداء على أهالي قطاع غزة، قائلاً: «إن ما حدث مؤخراً في غزة، وقبل ذلك في القطاع وجميع الأراضي الفلسطينية، من مجازر وحصار من قبل الاحتلال الإسرائيلي، يعد استمرارا لنكبة عام 1948، وتحويل الشعب الفلسطيني إلى لاجئين بلا وطن».

مشروع استيطاني ومقاومة مستمرة

ولفت إلى أن المشروع الإسرائيلي قائم على الاستيطان، وتهجير الفلسطينيين وتفريغ الأراضي الفلسطينية من كل طوائف الشعب الفلسطيني، مشددا على أن صمود الفلسطينيين وتصديهم ومقاومتهم للاحتلال وتمسكهم بأرضهم، سيستمر طالما بقي الاحتلال الغاصب.

وأضاف أن الشعب الفلسطيني يسير بخطوات ثابتة وواثقة لحماية مقدساته وثرواته، وإعادة حقوقه المشروعة التي سلبها الاحتلال، موضحا أن المجتمع الدولي وبعض الكتاب اليهود بدأوا في إدراك وفهم أحقية الشعب الفلسطيني في الدفاع عن قضيته وحقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة.

وأشار إلى أن الدعم الدولي الأعمي والمتغيرات الإقليمية ومحاولات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وحكومته المتطرفة في خلق قضايا وأحداث تشغل الرأى العام الإسرائيلي، هي كلها أسباب أدت للعدوان على قطاع غزة، مبيناً أن الاحتلال الإسرائيلي يمارس سياسة ممنهجة في التعنت وعدم الاستجابة للمطالب الشرعية للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

الشعب الفلسطيني مستمر في الدفاع عن أرضه

وجدد التأكيد على أن الشعب الفلسطيني سيدفع كل ما هو غال ونفيس في الدفاع عن أرضه وقضيته وحقوقه المشروعة، متابعا أن «الدعم الأمريكي المطلق لقوات الاحتلال، جعله يزيد من غطرسته وحصاره، وبناء المزيد من المستوطنات».

واختتم قنصل عام فلسطين في الإسكندرية، تصريحه، بمطالبة المجتمع الدولي ومنظماته بعدم التعامل بإزدواجية، والوقوف بجانب الشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه، كما طالب جامعة الدول العربية أن تكون أكثر فاعلية في الحفاظ على أموال الشعب الفلسطيني، التي يسلبها الاحتلال الإسرائيلي الغاشم.