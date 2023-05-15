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ما هو حكم الرقية بالقرآن الكريم؟.. دار الإفتاء المصرية تجيب

كتب:

محمد أباظة
11:05 م | الإثنين 15 مايو 2023
دار الإفتاء المصرية- صورة تعبيرية

دار الإفتاء المصرية- صورة تعبيرية

يعتاد عدد كبير من المسلمين في مختلف دول العالم على الرقية بالقرآن الكريم، أملا في الشفاء من أي داء عن طريق كلمات كتاب الله التي تثلج الصدور، ولكن قد لا يعلم  بعضهم ما هو حكم الرقية بالقرآن الكريم.

حكم الرقية بالقرآن الكريم

أوضحت دار الإفتاء المصرية أن حكم الرقية بالقرآن الكريم، وذلك في منشور عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، قائلة إن الرقية بالقرآن الكريم جائزة من كل مرض، مع مراعاة الاعتقاد بأن الرقية لا تؤثر بذاتها، بل المؤثر الشافي هو الله تعالى بعظيم لطفه وقدرته.

وأضافت دار الإفتاء، أنه ينبغي التحذير من الذين يحتالون على الناس ويأخذون أجرًا منهم بدعوى أن هذه رقية، والأفضل أن يرقي الإنسان نفسه، أو يطلب ذلك من الصالحين ممن عُرِفت أمانتهم وعدالتهم.

تعرف على حكم الرقية بالقرآن الكريم

واستكملت «الإفتاء» في حديثها عن حول حكم الرقية بالقرآن الكريم، أن هذا مع التنبيه على ضرورة الأخذ بباقي أسباب العلاج والشفاء الأخرى، التي جعلها الله سبحانه وتعالى في كونه سببًا لذلك.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.