السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس جنوب إفريقيا لتعزيز التعاون المشترك

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، اتصالا هاتفيا من الرئيس سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب إفريقيا.

وأكد المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أنّ الاتصال تناول بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين مصر وجنوب إفريقيا في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، في إطار حرص البلدين على تعزيز العلاقات التاريخية والأخوية بينهما على شتى الأصعدة، إضافة إلى دفع التشاور والتنسيق حول مختلف قضايا السلم والأمن والتنمية الاقتصادية، لما للدولتين من ثقل مهم يخدم المصالح الإفريقية ككل.

كما شهد الاتصال بحث مستجدات عدد من القضايا الدولية، وعلى رأسها الأزمة الروسية الأوكرانية، آخذاً في الاعتبار تداعياتها السلبية على أوضاع الاقتصاد والغذاء والطاقة في الدول النامية على مستوى العالم، لا سيما في أفريقيا، فضلاً عن مناقشة تطورات أهم القضايا الإقليمية والملفات المطروحة على أجندة الاتحاد الإفريقي، في ضوء الدور الرائد للبلدين الشقيقين على الصعيد القاري، والتنسيق المستمر بينهما في هذا الصدد.