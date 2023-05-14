المنسق العام للحوار الوطني: رفع المخرجات للرئيس السيسي أولا بأول

قال ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إنه سعيد بما عكسته جلسة اليوم والمشهد التي خرجت به، مشيرا إلى أن لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، تتلقى كافة المقترحات في موعد أقصاه أسبوع، على أن تعقد الجلسة القادمة الأحد المقبل لاستكمال مناقشة قانون انتخابات مجلس الشيوخ.

رفع المخرجات للرئيس السيسي

وأضاف رشوان خلال كلمته في ختام الجلسة الثانية للجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي «قانون مجلس النواب» بالحوار الوطني، أنه لا استبعاد لأي شخص أو حزب من التحالف، مؤكدا أن الدستور هو ما استدعانا اليوم في ذلك المشهد، وكان الجميع على قدر المسؤولية، وهذا المشهد يدعو للفخر.

وأشار ضياء رشوان إلى أن المخرجات سترفع أولا بأول إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، موضحًا أن مجلس الأمناء لن ينتظر حتى انتهاء الحوار لرفع المخرجات إلى الرئيس.

أولى جلسات المحور السياسي في الحوار الوطني

انطلقت اليوم، اولى جلسات المحور السياسي في الحوار الوطني، من داخل قاعة - بأرض المعارض، لمناقشة النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية، وعقدت أربع جلسات، تخصص جلستان منهما لمناقشة النظام الانتخابي لمجلس النواب، وعلى التوازي منهما تخصص الجلستان الأخريان لمناقشة قضيتي القضاء على كافة أشكال التمييز وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وتحدي التعاونيات وهي من ضمن القضايا المدرجة على جدول أعمال لجنة النقابات والمجتمع الأهلي.