30 كاتبا ومهتما بالبيئة في زيارة لمحمية أشتوم الجميل ببورسعيد

قال الدكتور حسين رشاد مدير محمية أشتوم الجميل، إن أكثر من 30 كاتبا فضلا عن صحفيين ومهتمين بمجال البيئة، في زيارة إلى محمية أشتوم الجميل اليوم الثلاثاء، ضمن احتفالات مصر باليوم العالمي للطيور المهاجرة، الذي يحتفل به 13 مايو من كل عام، موضحا أنه سيجري استقبالهم وتوفير المرصد، وتحديد أماكن تجمع الطيور لرؤيتها بالتليسكوب.

هجرة الطيور مرتين في السنة

أوضح «رشاد»، أن محمية أشتوم الجميل تشهد هجرة الطيور مرتين في العام من أوروبا إلى أفريقيا في الشتاء، هربا من البرد القارس، والعودة في فصل الربيع من أفريقيا إلى أوروبا، لارتفاع درجات الحرارة.

محمية أشتوم الجميل تستقبل 500 ألف طائر

وكشف عن أن محمية أشتوم الجميل، تستقبل من 400 إلى 500 ألف من الخط الثالث لهجرة الطيور، وهي الطيور المائية، ويوجد 500 نوع من الطيور البرية في مصر، منها أكثر من 200 نوع في محافظة بورسعيد بالتحديد في محمية أشتوم الجميل، وملاحة بورفؤاد، منها السمان والبط والبجع والفلامنكو وغيرها، وتستمر هجرة الطيور في بورسعيد 8 أشهر في السنة.

نجاح مهرجان بورسعيد الدولي لمراقبة الطيور

وأشار إلى نجاح مهرجان بورسعيد الدولي لمراقبة الطيور، الذي أقيم في ديسمبر الماضي، حيث تشهد المحمية إقبالا من المصورين والمهتمين بمشاهدة ومراقبة الطيور، وبدورهم يساهمون في التنشيط التجاري والسياحي للمحافظة، فهي دعاية مجانيه لبورسعيد سياحيا، كما يمكن للترويج له عالميا، لجلب مصورين ومهتمين أجانب لمشاهدة الطيور.

وأكد أنه يمكن للكوادر المتخصصة في محمية أشتوم الجميل، تدريب المرشدين مجانا للعمل في سياحة مشاهدة الطيور، بالتعاون مع جهاز شئون البيئة وقطاع حماية الطبيعية.

إشادة الجمعية العالمية للطيور

وأشار إلى أن الجمعية العالمية للطيور، أشادت بمحافظة بورسعيد،على تنظيمها لمهرجان مراقبة الطيور، وأنها هي الأولى كصديقة للطيور على مستوى الجمهورية.