جامعة دمياط تشارك في قمة المناخ بشرم الشيخ بمشروع بحثي عن «هجرة الطيور»

أعلن الدكتور السيد دعدور، رئيس جامعة دمياط، مشاركة الجامعة في مؤتمر المناخ، الذي سينعقد في مدينة شرم الشيخ، خلال الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر الجاري، بعد اختيار مشروع بحثي لإحدى الباحثات بالجامعة.

تأثير التغير المناخي في تنوع الطيور

وأوضح رئيس الجامعة، في بيان، اليوم السبت، أنه جرى اختيار المشروع بمعرفة اللجنة المشكلة لهذا الغرض، ويتناول تأثيرات التغير المناخي في تنوع الطيور وهجرتها بالمناطق الساحلية، لافتا إلى أن المشروع من إعداد الدكتور بسمة شتا، الأستاذ المساعد بكلية العلوم، ومن المقرر أن يعرض المشروع في «المنطقة الخضراء» في الساحات المخصصة لانعقاد المؤتمر بمدينة شرم الشيخ.

وتقدم الدكتور السيد محمد دعدور رئيس الجامعة، بالتهنئة للدكتور بسمة شتا، مؤكدا أنها من شباب العلماء الواعدات بالجامعة، كما هنأ جميع المنتسبين للجامعة لمشاركة الجامعة الفعالة في هذا الحدث العالمي وبحضور زعماء العالم، وخاصة أن مشروعات معرض وزارة التعليم العالى والبحث العلمي المقبولة للمشاركة والمقدمة من الجامعات أعدادها محدودة وتبلغ 12 بحثا، إضافة إلى المشروعات المقبولة من أكاديمية البحث العلمي.

مشروعات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

وبين رئيس الجامعة أن المعرض خاص بمشروعات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فقط ولا علاقة له بمعارض المؤسسات الحكومية الأخرى.

في سياق متصل، اعتبر الدكتور السيد دعدور، مؤتمر المناخ جرس إنذار للعالم بأسره، للتحذير من الفوضى والعشوائية واستخدام الطاقة التي تسبب ضررا بالغا للحياة على كوكب الأرض، متمنيا أن يجري تنفيذ توصيات المؤتمر وأن تلتزم بها الدول، حفاظا على البيئة.