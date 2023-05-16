10 معلومات عن مزارع الأسماك بالشرقية.. تضم 1300 مزرعة

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قبل أيام، إطلاق 590 ألف زريعة أسماك من بحر أبو الأخضر كدفعة جديدة، إذ جرى 2.5 مليون زريعة أسماك «مليون وحدة زريعة مبروك حشائش، ومليون زريعة سمك بلطي نيلي، و500 ألف وحدة زريعة مبروك سلفر».

استزراع دفعة جديدة من السمك

أشار محافظ الشرقية، إلى أنه جرى إلقاء عدد 340 ألف حشائش و250 ألف بلطي نيلي ببحر أبو الأخضر أمام عمارات قرية غزالة.

وفي هذا الإطار، تستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عن مزراع الأسماك بالشرقية، إلى جانب بحر أبو الأخضر، وإنتاج المحافظة من الأسماك.

- تُعد محافظة الشرقية من أكبر 3 محافظات على مستوى الجمهورية من حيث الإنتاج في مجال الاستزراع السمكي.

- إنتاج الأسماك يبلغ 190 ألف طن تقريبا.

- تضم الشرقية 1300 مزرعة منتشرة فى مساحة 37 ألف فدان بمراكز الحسينية وصان الحجر ومنشأة أبو عمر ومنطقتي العباسة وبحر البقر.

- تبلغ مساحة المزارع 22 ألف و970 فدانا، بمنطقة صان الحجر، و2700 فدان في سهل جنوب الحسينية، و8100 فدان بمركز منشأة أبو عمر، و4200 فدان بمنطقة بحر البقر، و1300 فدان بمنطقة العباسة.

- تضم مزرعة العباسة السمكية بمركز ومدينة أبو حماد، 29 حوضا سمكيا بمساحات مختلفة، وتنتج كميات كبيرة من مختلف أنواع الأسماك.

- تربية أسماك «البوري- الطوبار- البلطي- المبروكة»، كونها أحد أهم مصادر البروتين الحيواني.

- تسويق الأسماك عن طريق بورصة كفر الشيخ وتجار التجزئة، ليتم طرحها للمواطنين.

- إنتاجية الفدان تتراوح بين 3 إلى 3.5 طن في الدورة الواحدة.

- الرقابة على مزارع الأسماك من الطب البيطري والصحة والزراعة.

- متابعة الإنتاج وأخذ عينات بصفة دورية منها وتحليلها، للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.