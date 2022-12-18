بشائر خير مزارع الأسماك بالمنزلة مع موسم الصيد.. وفرة وتنوع وغزارة بالإنتاج

لصيد الأسماك مواسم يعرفها ويحفظها الصيادون عن ظهر قلب، إذ ينتظرون تلك المواسم بفارغ الصبر، كونها مصدر رزق لهم وتساعدهم في الإنفاق على أسرهم.

بداية من شهر أبريل وصولًا لشهر نوفمبر تبدأ مرحلة تربية الأسماك وتسمينها وتوفير الأعلاف اللازمة لتغذيتها بـ المزارع السمكية ومتابعة نموها حتى تصل لمرحلة الصيد، ومن المتوقع توفيرها بكثرة هذا العام إذ أن الفدان ينتج 45 طنا في الحوض الواحد الذي يبلغ 13 فدانا، وتعد مزرعة المنزلة من أكبر المزارع السمكية بالدقهلية، فهي تنتج أكثر من 5 أنواع سمكية وهى البلطي، الطوبار، والعائلة البورية، والمبروك، والقراميط، بعد التأكد من وصولها للأحجام التسويقية المناسبة ونقلها لفرزها وتسويقها على التجار وفقا لأسعار السوق الحالية.

ملف الاستزراع السمكي على قائمة الأجندة الوطنية

‎وضمن خطة الدولة المصرية وقيادتها الرشيدة بوضع ملف الاستزراع السمكي على قائمة أجندتها الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة في مصر 2030، وتشجيعا للاستزراع السمكي باعتباره أحد محاور التنمية في القطاع السمكي، افتتح جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية موسم الصيد لعام 2023/2022 بمزرعة المنزلة السمكية بمدينة المنزلة بمحافظة الدقهلية، الذي من المقرر أن يستمر حتى نهاية شهر إبريل 2023، بحضور الدكتور أحمد سني الدين مدير عام الإدارة العامة للمزارع، والمهندس عبدالعزيز مروان رئيس الإدارة المركزية للثروة ‎السمكية بمنطقة دمياط، والمهندس سعود فياض مدير مزرعة المنزلة.‎

وأكد اللواء الحسين فرحات، المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، أن الجهاز يضع على قائمة أولوياته استراتيجية شاملة ومتكاملة، هدفها زيادة الإنتاج من الأسماك لكونها أحد أهم مصادر البروتين الحيواني في مصر.

رفع كفاءة المزارع وتطويرها عبر التوسع في الاستزراع السمكي

وأشار إلى أن الجهاز يعمل بشتى الوسائل المتاحة لرفع كفاءة المزارع السمكية وتطويرها من خلال التوسع في الاستزراع السمكي، مضيفا أن المرحلة الراهنة هي مرحلة بناء وتطوير تقتضي التعاون وتنسيق الجهود بين‎ كافة الجهات المعنية، لتحقيق أفضل معدلات الإنتاج، والتوسع في الاستزراع السمكي.

‎وأعرب فرحات عن سعادته بزيادة الإنتاج هذا العام مقارنة بالأعوام الماضية، كما وّجه الشكر لكل القائمين على عمليات الصيد وفرز الأسماك، مثمنا الجهود المبذولة في سبيل إنجاح هذا الموسم ، متمنيا موسم صيد زاخر بأجود أنواع الأسماك وموفق للجميع.‎

من جانبه صرح «سني الدين»، أنه يجري تفريغ الأحواض السمكية من المياه حتى يسهل عملية صيد الأسماك المنتَجة، ثم عقب انتهاء أعمال الصيد يتم نقل الأسماك على اختلاف أنواعها إلى صالة الفرز، حيث يقوم المختصين بتقسيم الأسماك وتجهيزها، تمهيد لطرحها على الشركات ممن رسوا عليهم المزاد، ليقوموا ببيعها إلى التجار بما يتوافق‎ مع أسعار السوق، والتي يحددها الجهاز سلفا حسب تكلفة الأسماك على أرض الواقع.

‎ُيذكر أن مزرعة المنزلة السمكية إحدى أهم المزارع السمكية في مصر، تقع على مساحة نحو 1000 فدان، وتتضمن المجمع السمكي بالمنزلة الذي يضم مزرعة سمكية ومفرخ سمكي ومصنع أعلاف ومركز تدريبي.