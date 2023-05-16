هزتان أرضيتان تضربان إيطاليا وإسبانيا

ضربت هزتان أرضيتان بقوة 2.1، و1.6 درجة على مقياس ريختر، إيطاليا وإسبانيا على التوالي.

وكشف مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي في بيانات نشرها عبر موقعه الإلكتروني، تفاصيل هزتين أرضيتين، ضربتا إيطاليا وإسبانيا، وقال إن بؤرة الأولى وقعت جنوب الأولى على عمق 7 كيلومترات تحت سطح الأرض.

وأضاف الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن بؤرة هزة أرضية ضربت جنوب إسطاليا وفقعت على مسافة 57 كيلومترا جنوب مدينة بسكارا وسط البلاد، على البحر الأدرياتيكي شمال للبحر الأبيض المتوسط، و4 كيلومترات جنوب بالينا.

وأشار مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إلى أن بؤرة هزة أرضية ضربت إسبانيا، وقعت على عمق 5 كيلومترات، على مسافة 76 شمال شرق أورينسي شمال غرب البلاد.