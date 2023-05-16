زلزال بقوة 2.4 درجة يضرب قبرص وهزة أرضية في تركيا

ضربت هزة أرضية بقوة 2.4 درجة على مقياس ريختر، قبرص، على عمق 5 كيلومترات، وأظهرت بيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، وقوع بؤرة هزة أرضية في قبرص على مسافة 41 كيلومتر شمال نيقوسيا، و24 كيلومتر بين الشمال والشمال الشرقي من كيرينيا شمال الجزيرة.

كما تعرضت منطقة شرق تركيا لهزة أرضية بقوة 2.5 درجة بمقياس ريختر على عمق 5 كيلومترات تحت سطح الأرض.

وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن بؤرة هزة أرضية ضربت شرق تركيا، وقعت على مسافة 76 كيلومتر بين الشرق والشمال الشرقي من ملطية، و21 كيلومتر جنوب إلازج.