هزتان أرضيتان تضرب اليونان وإيطاليا

ضربت هزتان أرضيتان فجر اليوم السبت، اليونان وإيطاليا بقوة 3.3 درجة، و 3.5 درجة على التوالي، دون وقوع أضرار أو ضحايا.

وكشف مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، تفاصيل هزتان أرضيتان ضربتا اليونان وإيطاليا، وقال إن هزة أرضية بقوة 3.3 درجة على مقياس ريختر، ضربت اليونان على عمق 2 كيلومتر.

وأضاف مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، في تفاصيل هزة أرضية ضربت اليونان، أن البؤرة وقعت على مسافة 30 كيلومتر بين الشمال والشمال الشرقي من العاصمة أثينا، و 10 كيلومترات بين الشمال والشمال الغربي من مدينة نيا ماكري.

وفي إيطاليا، ضربت هزة أرضية بقوة 3.5 درجة على مقياس ريختر، جزيرة صقلية على عمق 38 كيلومتر.

وقال الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن بؤرة هزة أرضية ضربت جزيرة صقلية الإيطالية، وقعت على مسافة 87 كيلومتر شمال شرق باليرمو، و66 كيلومتر شمال مدينة تشفالو.