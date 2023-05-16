جدول أعمال الحوار الوطني اليوم.. 4 جلسات عن الحماية الاجتماعية والسياحة

تبدأ فعاليات أولى جلسات المحور الاقتصادي للحوار الوطني، اليوم، بمناقشة بعض القضايا التي تهم المواطنين، في جدول أعمال الحوار الوطني اليوم.

جدول أعمال الحوار الوطني اليوم

وتعقد اليوم 4 جلسات، ضمن جدول أعمال الحوار الوطني اليوم، تخصص جلستين منهما لمناقشة برامج الحماية الاجتماعية، والوضع الراهن والتطورات الجديدة.

جدول أعمال الحوار الوطني اليوم

وتخصص الجلستين الأخريين، في جدول أعمال الحوار الوطني اليوم؛ لمناقشة صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب لها، ووسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله، وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة السياحة.

فعاليات المحور الاقتصادي

وتنطلق اليوم فعاليات المحور الاقتصادي بمركز المؤتمرات بأرض المعارض في مدينة نصر، وتناقش لجنة العدالة الاجتماعية في جلسة بعنوان «برامج الحماية الاجتماعية.. الوضع الراهن والتطورات الجديدة»، فيما تناقش لجنة السياحة جلسة بعنوان «وسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله».