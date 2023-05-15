رئيس حزب حقوق الإنسان: الحوار الوطني سيناقش وجود نظام انتخابي عادل

أكد جمال التهامي رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، أنّ قضايا المحور السياسي في الحوار الوطني شهدت آراءً مختلفة، فهناك من يؤيد القائمة المغلقة المطلقة في الانتخابات، وآراء أخرى ترى أن انتخابات القائمة النسبية غير المشروطة هي الأفضل.

ضرورة وجود نظام انتخابي يحقق العدالة

وأضاف «التهامي»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «اكسترا نيوز»: «نحن كأحزاب سياسية نرى أن هناك ضرورة لوجود نظام انتخابي يحقق العدالة الاجتماعية لكل الأحزاب، بحيث يتم تحقيق التمثيل النسبي، كل حسب إمكانياته، حتى تُمثل الاحزاب طبقا لتواجدها، لا أن يستحوذ عدد بسيط من الأحزاب، هذا ليس ديموقراطية أو عدالة».

أشكال كثيرة للتمييز

وتابع رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، أن الحوار الوطني بالأمس ناقش وجود نظام انتخابي يحقق العدالة النسبية بين جميع الأحزاب، مشيدًا في الوقت ذاته بجلسة مكافحة التمييز.

وأوضح، أن هناك أشكالا كثيرة للتمييز، ما بين الجغرافي والجنسي والفئوي، ولكن محاربة أشكال التمييز يجب أن يتم البدء فيها منذ بدايات عمر المواطنين عبر المواد الدراسية من التعليم الابتدائي حتى الجامعة.