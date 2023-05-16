تفاصيل أفلام عادل إمام مع شركة الاتحاد.. وقع أحدها في فيلته بالإسكندرية

تستعد أسرة الفنان الكبير عادل إمام للاحتفال بعيد ميلاده الـ83، غدًا الأربعاء، إذ ولد زعيم الكوميديا في 17 مايو عام 1940، وقدم خلال مسيرته عشرات الأفلام التي أسعدت المصريين، ومنها مع شركة «أفلام الاتحاد»، والتي كانت ملكًا لـ عباس حلمي وسامي شلبي.

نبيلة عبدالمقصود، زوجة المنتج سامي شلبي، روت لـ«الوطن» تفاصيل عقود أهم الأفلام التي لعب الزعيم بطولتها وكانت من إنتاج زوجها الراحل، مثل «أين عقلي» و«على باب الوزير»، وغيرهما من الأعمال السينمائية التي ما زال يستمتع بها المصريون، والوطن العربي بأكمله.

فيلم رجل فقد عقله

وقالت «عبدالمقصود»: «ذهبت مع زوجي للقاء عادل إمام في فيلته في الإسكندرية لتوقيع عقد فيلم رجل فقد عقله، والذي شارك في بطولته مع الفنانين فريد شوقي وسهير رمزي وكريمة مختار، والكابتن إكرامي حارس مرمى النادي الأهلي، واستقبلونا بكل ترحاب، وأتذكر يومها قول الزعيم يا أستاذ سامي تعبت نفسك ليه؟ أنا اشتغل معاك من غير أي عقد، وجرى توقيع العقد وقضينا اليوم بالكامل في حديقة فيلته، وشعرت أن بيته مفتوحًا للجميع».

أصدقاء من خارج الوسط الفني

وأضافت: «عادل إمام صاحب الضحكة الدائمة ليس كوميديانا على الشاشة أو المسرح فقط، بل كانت خفة ظله تلازمه طول الوقت، والابتسامة لا تفارق وجهه البشوش، وظلت علاقتنا مستمرة لسنوات طويلة حتى وفاة زوجي سامى شلبي وأحببنا الإسكندرية والعجمي من حب الزعيم لها»، مشددة على أنه له الكثير من الأصدقاء من خارج الوسط الفني، ومن أبرز الأفلام الذي أنتجها زوجها للزعيم فيلم «رجل فقد عقله» إنتاج عام 1980، للكاتب علي الزرقاني، وإخراج محمد عبد العزيز، وأنتجته شركة أفلام الاتحاد، وفيلم «فتاة الاستعراض» عام 1969، وكتبه محمد أبو يوسف وإخراج المبدع والمخرج الكبير محمود ذو الفقار.

أهم أفلام شركة الاتحاد

وأشارت إلى أن شركة أفلام الاتحاد للإنتاج الفني كانت ملكاً للشقيقين عباس حلمي وسامي شلبي، وهي أسماء مركبة، والاسم كاملًا «عباس حلمي محمود محمد شلبي» و«سامى شلبي محمد محمود شلبي»، وكانت من أهم شركات إنتاج الأفلام السينمائية في هذا التوقيت، وأنتجا للفنان عادل إمام عدة أفلام منها: «فتاة الاستعراض»، وشاركته البطولة الفنانة الجميلة سعاد حسني والفنان حسن يوسف، وعلى باب الوزير مع الفنانة يسرا وسعيد صالح وصفية العمري، و«رجل فقد عقله» مع العملاق فريد شوقي ملك الترسو، وسهير رمزي وكريمة مختار وإكرامي وغيرها من الأفلام.

وأوضحت «عبدالمقصود» أن فيلم على باب الوزير من إنتاج شركة أفلام الاتحاد عام 1982، وهو قصة وسيناريو سمير عبد العظيم وإخراج محمد عبد العزيز، وتدور أحداثه حول ارتباط عادل إمام «كمال» ويسرا «نورا» بعلاقة حب قوية، ولكن والدها الجزار «حلاوة بيه العنتبلي» يرفض زواجهما بسبب الفروق الاجتماعية والحالة الاقتصادية السيئة لكمال ووالده «عبد الصمد»، ويقوم والد «نورا» بتلفيق قضية رشوة لـ«عبد الصمد»، في الوقت ذاته تقع «أنهار» جارة «كمال» في حبه، ولكنها تتزوج من «عبد الصمد» بعد سفر خطيبها الفنان سعيد صالح «خميس» الذي خدعها وأوهمها بالزواج منها.

وقدمت «عبدالمقصود» التهنئة للزعيم بمناسبة عيد ميلاده، معربة عن أمنيتها له بدوام الصحة وطول العمر.