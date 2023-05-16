السيسي: مصر مستعدة لتقديم خبراتها في القطاعات التنموية للأشقاء في موريتانيا

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، محمد سالم ولد مرزوك، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الموريتاني، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، والقائم بأعمال سفارة موريتانيا بالقاهرة.

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنّ الوزير الموريتاني سلّم خلال اللقاء رسالة خطية إلى الرئيس من أخيه رئيس موريتانيا، محمد ولد الغزواني، تضمنت الإعراب عن تقدير موريتانيا الكبير لمصر قيادة وشعبا، ولدورها الرائد على المستويين العربي والأفريقي، وتأكيد الحرص على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، والاستفادة من التجربة التنموية المصرية التي شهدت تطورا لافتا خلال السنوات الأخيرة الماضية.

من جانبه، طلب الرئيس نقل تحياته إلى شقيقه الرئيس الموريتاني، مؤكدا تطلع مصر لتفعيل أطر التعاون المشترك بين البلدين على مختلف الأصعدة، خاصة في القطاعات التنموية التي اكتسبت فيها الشركات المصرية خبرات كبيرة خلال السنوات الماضية، وكذلك تقديم المساعدة في تطوير وبناء القدرات والكوادر للأشقاء في موريتانيا في كافة المجالات.