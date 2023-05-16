غلق مصنع وضبط أغذية غير صالحة للاستهلاك في الزقازيق

ترأس الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، حملة موسعة للمرور على المنشآت الغذائية بمركز ومدينة الزقازيق، يرافقه مراقبي أول الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، ومدير الإدارة الصحية بالزقازيق، ومفتشي مكتب الأغذية بالإدارة الصحية.

المرور على المنشآت الغذائية بالزقازيق

وأسفرت حملة المرور على المنشآت الغذائية في مدينة لزقازيق، عن ضبط مصنع يقوم بتصنيع وتعبئة وتغليف المواد الغذائية، به نقص شديد في الاشتراطات الصحية، ويمثل خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين.

وعلى الفور جرى غلق وتشميع المصنع من خلال لجنة بإدارة التراخيص بالوحدة المحلية بالقرية التابع لها المصنع، وذلك بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة الزقازيق المهندس علي الصناديلي، وفقا لتعليمات محافظ الشرقية، بتعاون جميع القيادات التنفيذية بالمحافظة، في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين.

ضبط وإعدام أكثر من 3 أطنان أغذية

وأضاف الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، أن مفتشي الحملة قاموا بضبط وإعدام أكثر من 3 أطنان أغذية مخالفة داخل المصنع منها مواد خام منتهية الصلاحية، وجرى ضبط طني و400 كيلوجرام معجون طماطم طبيعية، وورق عنب مخلل، وسائل أصفر اللون يشبه عسل النحل معبأ في برطمانات، وذلك لعدم وجود بيانات، وسوء التخزين.

وأكد الدكتور هشام مسعود، استمرار الحملات المكثفة على مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين بمحافظة الشرقية.