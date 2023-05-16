لجنة برلمانية توصي بزيادة المخصصات المالية لمديريات الصحة بالمحافظات

أكّد الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس النواب، أنَّ اللجنة سترفع توصية إلى الحكومة بشأن زيادة الاعتمادات الخاصة بالباب الثاني والخاص بشراء مستلزمات الإنتاج والصيانة والنظافة ضمن الموازنة المخصصة لمديريات الشئون الصحية للعام المالي «2023 - 2024».

وشهد اجتماع لجنة الصحة، برئاسة الدكتور أشرف حاتم مناقشات واسعة مع مديريات الشئون الصحية بالمحافظات حول الموازنة العامة الجديدة حول احتياجات المحافظات من احتياجات في العام المالي الجديد.

وقال رئيس اللجنة البرلمانية: نحتاج إلى تحقيق التوازن في موازنة العام المالي الجديد 2023-2024، واستطرد: «سنعمل على دعم قرارات العلاج علي نفقة الدولة ودعم المحافظات لتحقيق الرعاية الصحية اللازمة».

وأوصت لجنة الصحة، في نهاية اجتماعها على زيادة المخصصات المالية للباب الثاني لمديريات الشئون الصحية على مستوى المحافظات وجاءت على النحو التالي: محافظة الإسكندرية بواقع 6 ملايين جنيه، ومحافظة مطروح بواقع 4 ملايين جنيه، ومحافظة البحيرة بواقع 20 مليون جنيه ومحافظتي شمال وجنوب سيناء بواقع 11 مليون جنيه، والفيوم بواقع 10 ملايين جنيه، وبني سويف بنحو 10 ملايين جنيه، والمنيا بنحو 20 مليون جنيه ومحافظتي سوهاج وقنا بواقع 15 مليون جنيه، لكلا منهما ومحافظتي أسيوط والوادي الجديد بواقع 5 ملايين جنيه لكلا منهما.