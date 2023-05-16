كيفية تسجل شكوى جديدة على بوابة منظومة الشكاوى الحكومية.. 6 خطوات

أعلنت البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خطوات تسجيل شكوى جديدة على المنظومة، لافتة إلى أنه يتم متابعة الشكوى من خلال إدخال رقم الشكوى والرقم القومي في خانة «متابعة الشكوى» على الصفحة الرئيسة، أو بعد تسجيل الدخول عن طريق الضغط على الشكوى في قائمة الشكاوى.

خطوات تسجيل شكوى جديدة

وأوضحت البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، على موقعها الرسمي، أن خطوات تسجيل شكوى جديدة تتم كالتالي:

1- في قائمة الشكاوى اضغط على «تسجيل شكوى جديدة».

2- اختر القطاع والخدمة التي تريد الشكوى منها.

3- أدخل موضوع الشكوى في الخانة الموفرة.

4- أدخل تفاصيل الشكوى.

5- أدخل النتيجة المتوقعة لحل الشكوى.

6- أضف المرفقات إن وجدت.

خطوات تقديم معلومات إضافية على الشكوى

ولفتت البوابة إلى أنه يتم تقديم معلومات إضافية من خلال إرسال إخطار لك في شكل إجراء على الشكوى، إذا ما احتاجت الجهة الحكومية إلى معلومات إضافية منك، وذلك للمساعدة في إيجاد حل للشكوى، مشيرة إلى أنه عند تسلّم الشخص للإخطار يمكنه تقديم المعلومات الإضافية في بوابة الشكاوى الحكومية عن طريق إستعراض قائمة الشكاوى واتباع الخطوات التالية:

1- فتح الشكوى بالضغط على موضوع الشكوى، وإدخال المعلومات المطلوبة في صندوق التعليق.

2- أضف المرفقات إنْ وجدت.

3- اضغط على «تسجيل تعليق على الشكوى».

4- إن قدمت معلومات اتصال في أثناء عملية إنشاء الحساب فسيجري الاتصال بك وفق معلومات الاتصال المقدمة.