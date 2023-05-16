بوابة الشكاوى الحكومية.. اعرف الرابط والخطوات

خصصت الدولة بوابة الشكاوى الحكومية، لتلقي شكاوى المواطنين حال تعرضهم لمشكلات في المكاتب المعنية بتقديم الخدمات للمواطنين في المصالح والجهات الحكومية، على سبيل المثال في هيئة التأمينات أو منافذ محطات مترو الأنفاق، ويتم تقديم الشكاوى إلكترونيا.

وتستعرض بوابة «الوطن»، في السطور التالية، رابط موقع بوابة الشكاوى الحكومية، لتلقي طلبات المواطنين المختلفة، وخطوات التقديم عليها.

رابط بوابة الشكاوى الحكومية

ورابط بوابة الشكاوى الحكومية هو https://shakwa.eg/GCP/Default.aspx شرط التسجيل كمستخدم جديد لتقديم الشكوى بشكل إلكتروني، من هنـــــا.

البيانات المطلوبة لبوابة الشكاوى الحكومية

وهناك بيانات يجب تدوينها حتى يتمكن المواطن من التسجيل، على بوابة الشكاوى الحكومية، كما يلي.

- الاسم رباعيا.

- طبيعة الشاكي «مواطن، مستثمر، سائح، شركة، منظمة مجتمع مدني، فرد من ذوي لهمم».

- إدخال الرقم القومي.

- إدخال رقم الهاتف.

- اسم المحافظة والعنوان.

- تسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور.

خطوات التقديم على بوابة الشكاوى الحكومية

وعقب الانتهاء من الإجراءات المذكورة سلفًا، تأتي خطوات تقديم الشكوى على البوابة، وهي:

- اختيار أيقونة تسجيل شكوى جديدة من قائمة الشكاوى.

- اختيار المصلحة الحكومية، أو المحافظة، أو الوزارة التي يريد المواطن شكواها.

- إدخال موضوع الشكوى في الخانة المخصصة لها.

- إدخال تفاصيل الشكوى.

- التقديم على بوابة الشكاوى الحكومية.

تذليل الصعوبات التي تواجه بوابة الشكاوى الحكومية

ويحرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على متابعة عمل بوابة الشكاوى الحكومية، بشكل دوري ومستمر، لتذليل العقبات التي تواجه المواطنين المتقدمين بالشكاوى.