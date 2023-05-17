«بيكاسو سوهاج».. مينا يبدع في تحويل رسوم الطبيعة إلى صور فوتوغرافية

في إحدى قرى مركز أخميم شرق محافظة سوهاج، يوجد شاب في العشرينيات من عمره يتميز بعلامات الأمل والطموح والتمسك بالمستقبل، حيث يحمل في يديه قلما وبجواره أوراق وألوان يقوم بالرسم عليها، ويشكل على تلك الأوراق مناظر طبيعية خلابة وصورا طبيعية، يقوم بتحويلها إلى صور تبدو كأنها صور فوتوغرافية.

وُلد «مينا»، بدائرة مركز أخميم، شرق محافظة سوهاج، وكانت موهبته في الرسم واضحة منذ الصغر، بدأ يتدرب بجدية وعزيمة دون مساعدة من أي شخص، وتطورت مهاراته في الرسم بشكل ملحوظ.

ومع مرور الوقت، استطاع مينا أن يحول هوايته في الرسم إلى شغف يسعى جاهدًا لتحقيق طموحاته في هذا المجال، أصبح يشارك في معارض فنية عديدة، بما في ذلك معارض دولية في القاهرة وفي محافظات مختلفة.

يحلم مينا بالمشاركة في أكبر المعارض الفنية العالمية، حيث يمكنه عرض أعماله المبدعة للجمهور العالمي، ويحظى بالاهتمام والتقدير.

ولكن الطريق إلى النجاح لم يكن سهلاً بالنسبة لـ مينا، حيث واجه العديد من الصعوبات والتحديات في بداية مشواره الفني، ولكنه استطاع التغلب عليها بعزيمته وإرادته الصلبة، وهذا ما يجعله مثالاً يحتذى به، حيث يثبت بأن الإرادة والعمل الجاد يمكن أن تحقق الأحلام الكبيرة.

يستخدم مينا العديد من الأدوات في الرسم، ومنها: «الفحم ورق كانسون وقلم فحم وفحم بودرة واستيكه فحم وفرشاة استيكه وفرشاة رسم، أما بالنسبة للألوان الزيتية، فيتم استخدام الألوان الزيتية وورق قنفس وفرشاة رسم».

ويمثل «مينا جابر» أحد نماذج الشبابية في المستقبل ومثالا حيا للشباب كثيرين طامحين إلى تعلم الرسم وتحقيق أحلامهم في هذا المجال.

وأوضح «مينا» لـ«الوطن» قائلا: «أتمنى المشاركة أكثر في المسابقات، والمعارض العالمية لعرض رسوماتي، وأن يكون هناك تكثيف ودعم دائم للموهبة الرسم».