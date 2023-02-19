صاحبة موهبة الرسم بالفم تهدي محافظ أسوان لوحة فنية: عندي أمل في بكرة

استقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، صاحبة الموهبة والمهارة الفريدة في ممارسة فن الرسم بإمساك القلم بالفم بسملة محمد فخري 8 سنوات بمكتبه بحضور والدتها وشقيقها حيث أهدت بسملة المحافظ لوحة فنية بالألوان الذيتية بعنوان "المرجيحة" موضحة أنها تجسد فيها الانطلاق للحرية تحت الشمس المبهجة التي تعطي الأمل في غدٍ أفضل.

محافظ أسوان يوجه بدعمها

ووجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المسئولين بتوفير كافة أوجه الدعم والرعاية لهذه الطفلة التي تتمتع بقدرات في الرسم على الرغم من تعرضها لضمور في الأطراف لليدين والساقين وذلك لتخفيف معاناة الانتقال حيث يبعد محل إقامتها من قصر ثقافة أسوان حوالي 20 كم، مؤكداً دعم المحافظة اللامحدود لهذه النماذج المشرفة لأسوان والتي تعكس العزيمة والإرادة الصلبة في مواجهة ظروفها المرضية.

ومن جانبها وجهت بسملة الشكر للمحافظ على هذه اللفتة الطبية ودعمه ورعايته لتنمية قدراتها ومواصلة مشوار تفوقها ونبوغها في مجال الرسم، مؤكدة أن هذا الدعم يعطيها طاقة إيجابية وقدرة على مواجهة مصاعب الحياة.

يذكر أن بسملة حصلت على المركز الأول في ملتقى أولادنا برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي من بين مشاركين ممثلين لـ 37 دولة، كما حصلت على جائزة مصر في عيون أبنائها، وأيضاً شاركت في معرض مصر في عيون إيطاليا بروما، بالإضافة إلى تكريم السفير الهندي لها بميداليات فضية وبرونزية ضمن معرض لمحات من الهند.