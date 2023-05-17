الأوراق المطلوبة لعضوية نقابة التجاريين.. بينها القطاع الخاص والأعمال الحرة

إجراءات عدة ومجموعة من الأوراق المطلوبة للالتحاق بنقابة التجاريين التي تعد واحدة من أهم وأكبر النقابات العمالية في مصر، لذلك يتطلع الراغبون في الانضمام إليه إلى معرفة كافة الأوراق المطلوبة لنقابة التجاريين.

وبحسب النقابة، فإن هناك مجموعة من الأوراق المطلوبة لنقابة التجاريين للقيد بها، تستعرضها «الوطن» في التقرير التالي، استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

الأوراق المطلوبة لعضوية نقابة التجاريين

وتختلف الأوراق المطلوبة لنقابة التجاريين من شريحة لأخرى حيث العاملين في القطاعات العامة والخاصة، وغير العاملين وغيرها من الفئات، وجاءت تفاصيلها على هذا النحو:

الأوراق الخاصة بأصحاب الأعمال الحرة

- يجب تقديم صورة من الشهادة الخاصة بقيد صاحب الطلب في السجل العام المراجعين والمحاسبين.

- يجب تقديم الأصل من هذه الشهادة للتأكد من صحتها.

- يجب تقديم عدد 2 صورة شخصية ذات خلفية بيضاء وتكون بمقاس 4*6.

- يجب استيفاء كل البيانات التي توجد في استمارة طلب الالتحاق.

الأوراق المطلوبة لنقابة التجاريين- القطاع العام

وعن الأوراق المطلوبة لنقابة التجاريين، الخاصة بشركات الاستثمار والبنوك والأعمال الحكومية حيث يتطلب تقديم موظفي القطاع العام، عددا من المستندات وهي:

- يجب القيام بملء استمارة طلب القيد في النقابة، ويشترط أن تكون هذه الاستمارة مختومة من قبل جهة العمل التابع لها.

- يجب تقديم صورة من المؤهل الجامعي الذي حصل عليه المتقدم، بالإضافة إلى وضع الختم عليه من خلال جهة العمل.

- يجب تقديم ما يفيد بخضوع جهة العمل التابع لها لأحد القانونين التاليين رقم 43 لعام 1947م أو رقم 59 لعام 1981م.

الأوراق الخاصة بموظفي القطاع الخاص

- يجب القيام بملء كل البيانات التي توجد في استمارة طلب التقدم للنقابة، مع القيام بختم هذه الاستثمارية من العمل.

- يجب تقديم 2 صورة من الصور الشخصية لمقدم الالتحاق، بشرط أن تكون هذه الصور 4*6 بحيث تكون خلفيتها بيضاء.

- يجب تقديم صورة من البطاقة الشخصية أو العائلية، أو التقدم بصورة من شهادة الميلاد، مع اعتماد أي ورقة يقدمها من جهة العمل.

- يجب تقديم فيش وتشبيه لم يمر عليه أكثر من 90 يوما، ويكون موجها باسم نقابة التجاريين.

- يحب تقديم صورة من المؤهل الدراسي ويتم ختمه من جهة العمل.

- يجب تقديم خطاب يحتوي على وظيفة مقدم الطلب مع وجود المهام الوظيفية التي يقوم بها في المؤسسة، بشرط اعتماده من جهة العمل.

- يجب تقديم خطاب من التأمينات الاجتماعية بحيث يبين الوظيفة الخاصة بصاحب الطلب بشكل تفصيلي.

- يجب على الشخص الذي يعمل خارج البلاد أن يقوم بتقديم صورة من عقد عمله، شرط أن يكون موثقا من قبل وزارة الخارجية في مصر.

يذكر أن المتقدم للحصول على كارنية نقابة التجاريين يستطيع الحصول على الكارنيه بعد يومين من تقديم الطلب، وفي الوقت ذاته يمكن للشخص أن يقلل من وقت استلام الكارنيه، بحيث يقدم على كارنيه مستعجل، ولكن مع زيادة الرسوم المفروضة.