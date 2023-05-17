مدبولي يوجّه الوزراء المعنيين بمواجهة ممارسات التجار الجشعين

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم برئاسته في العاصمة الإدارية الجديدة، بالإشارة إلى تشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي، افتتاح موسم حصاد القمح من منطقة شرق العوينات، بمحافظة الوادي الجديد، وكذا افتتاح مصنع لإنتاج البطاطس، يعمل وفق أحدث النظم والمعايير العالمية.

مشروعات تنموية لتلبية احتياجات السوق المحلي

وأكد مدبولي، على ما تمثله تلك المشروعات الحيوية التي تشهدها منطقة شرق العوينات من ترجمة لاهتمام الدولة بالتصنيع الزراعي لتلبية احتياجات السوق المحلية، والتركيز على استصلاح الأراضي وفق منظومة تعتمد على استخدام نظم الري الحديثة، وترشيد المياه، والتعامل مع مخزون المياه الجوفية طبقاً للقياسات المعتمدة من أجل الحفاظ عليه.

ووجّه رئيس الوزراء، الشكر إلى وزارة الدفاع، ممثلة في الشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية، وكذا وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وجميع الجهات التي قامت على الإعداد والتجهيز لهذه المشروعات، معربا عن تقديره لجهود وزارة النقل في ربط المشروعات المُنفذة بشبكات الطرق، كركيزة أساسية لأي توجه تنموي.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أنّه يتابع بشكل يومي أعمال توريد القمح من المزارعين، لافتا إلى أنّ هناك اهتماما وحرصا كبيرين بسرعة صرف مستحقات المزارعين الذين يقومون بتوريد الأقماح.

متابعة توافر السلع في الأسواق

وتطرق رئيس الوزراء، إلى ملف توفير السلع في الأسواق، حيث شدد على ضرورة تكثيف الجهود لمتابعة توافر مختلف السلع في الأسواق، لاسيما الأساسية منها، والعمل على تحقيق أعلى درجات الضبط لهذا الملف، مكلفا الوزراء المعنيين باتخاذ الإجراءات الحاسمة في مواجهة أي ممارسات غير مقبولة من عدد من التجار الجشعين الذين يفرضون زيادات غير مبررة على عدد من السلع.

وشدد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، على ضرورة التزام كل وزارة بتنفيذ القرارات الصادرة أمس عن اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار، الذي عقد برئاسة الرئيس، مشيرا إلى أنّ هناك توقيتات زمنية محددة لتنفيذ هذه التكليفات، وستتم متابعة تنفيذها بصفة دورية.

ولفت مدبولي في السياق ذاته، إلى أنّ الدولة تستهدف إيجاد مناخ أكثر جذبا للاستثمارات، والعمل على تيسير الإجراءات، وحل المشكلات التي تواجه المستثمرين، وتذليل أي معوقات أو تحديات قد تطرأ، مؤكدا أنّ الحكومة مُستمرة في بذل كل الجهود المُمكنة في هذا الشأن.