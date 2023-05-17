قافلة طبية جديدة لدعم المرضى الأولى بالرعاية في كفر الشيخ

نظمت مديرية التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ بالتعاون مع مكتب مشروعات الأورمان، قافلة طبية استهدفت توقيع الكشف الطبي على 95 مريضا ضمن المرضى غير القادرين بقرية كفر دفرية مركز كفر الشيخ، وقرية البنايين بمركز بلطيم، وقرية الكشلة بمركز دسوق ومدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، وذلك تماشيا مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وفي إطار التعاون القائم بين جمعية الأورمان ومديرية التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ.

صرف العلاج والكشف الطبي بالمجان المرضي

وقامت القافلة على مدار يوم كامل بمستشفى كفر الشيخ الجامعي، وتضمنت الكشف الطبي على المواطنين بجميع التخصصات من «صدر، وعيون، وأعصاب، وعظام، ومخ وأعصاب، و سمعيات ، وجراحة عامة، و أطفال، وباطنة، ومسالك»، ويأتي ذلك في إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة كفر الشيخ وجمعية الأورمان، وانطلاقًا من حرص واهتمام اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ، بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا من أبناء المحافظة وتقديم أوجه الدعم والرعاية لهم.

تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمرضي

وقال اللواء ممدوح شعبان مدير عام الأورمان، إنه جرى إجراء الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات انتقال المرضى ذهابا وعودة، بالإضافة إلى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا إلى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.

وأوضح أن الجمعية بمحافظة كفر الشيخ نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات و الأسر غير القادرة، ومساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون، لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية في المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين في المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحي.