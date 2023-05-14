الكشف مجانا على 1526 مواطنا في قافلة طبية ضمن «حياة كريمة» بكفر الشيخ

اختتمت القافلة الطبية المجانية، التي نظمتها إدارة القوافل الطبية بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، أعمالها بقرية منشأة شبراطو، التابعة لمركز قلين، على مدار يومين متتاليين، لتقديم الخدمات الطبية لأهالي القرية والقرى المجاورة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وبإشراف الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، ومتابعة اللواء خالد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

إقبال كبير من الأهالي على القافلة الطبية

وأكدت الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أنّ القافلة الطبية شهدت إقبالاً كبيرًا من أهالي القرية، والقرى المجاورة، بمركز قلين، وشملت عدة تخصصات طبية «الباطنة، والأطفال، وتنظيم الأسرة، والعظام، والجلدية، والنساء، والرمد، والجراحة العامة، والأنف والأذن»، بجانب معمل التحاليل الطبية وأجهزة الأشعة المتنقلة، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وأوضح الدكتور مجدي شنح، منسق القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة، أنّ القافلة وقعت الكشف الطبي على 1526 مترددًا، وخضع 100 مواطن للكشف المبكر عن الضغط والسكر، وجرى عمل تحاليل طبية لـ213 حالة، وأشعة لـ94 حالة، وصرف جميع الأدوية للمرضى المترددين على القافلة بالمجان من صيدلية القافلة، إلى جانب تدشين عدد من ندوات الثقافة الصحية عن الأمراض المعدية وخاصةً فيروس كورونا المستجد انتفع بها 883 مواطنًا.

استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة

وأشار «شنح»، إلى أنه جرى أيضًا تقديم خدمات التقارير الطبية لعدد 8 مرضي، والتحويل على أقرب مستشفى لعدد 15 مريضًا لاستكمال تلقي العلاج اللازم أو لاستخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة، مقدمًا الشكر لكلٍ من الإدارة الصحية بقلين، والوحدة المحلية لمركز ومدينة قلين، ومستشفى كفر الشيخ العام، وغرفة العمليات بديوان عام محافظة كفر الشيخ.

يأتي ذلك، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وبرعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، ومتابعة الدكتور طارق الشربيني، وكيل المديرية.