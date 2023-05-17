السيسي يثمّن نجاحات «أباتشي» في مصر: نوفر مناخا ملائما لزيادة استثمارات البترول

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، الرئيس التنفيذي لشركة أباتشي، جون كريستمان، ونائبي رئيس الشركة، بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية.

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنّ اللقاء شهد متابعة أنشطة شركة أباتشي في مصر، وبرامجها الحالية، فضلا عن خططها خلال الفترة المقبلة لزيادة حجم أعمالها في مجالات البحث والاستكشاف وإنتاج البترول والغاز.

وثمّن الرئيس في هذا السياق، النجاحات المتميزة للشركة في مصر على مدار نحو 30 عاما، والتي جعلتها أكبر منتج للبترول في البلاد، مؤكدا حرص مصر على توفير المناخ الملائم لجذب وزيادة الاستثمارات في جميع القطاعات لاسيما البترول والغاز.

من جانبه، ثمن الرئيس التنفيذي لشركة أباتشي، تجربة التعاون الإيجابية مع مصر على مدار العقود الماضية، مؤكدا أنّها تمثل قصة نجاح ونموذجا يُحتذى به في منطقة الشرق الأوسط، ومشددا على التزام أباتشي بشراكتها الراسخة مع مصر، في ضوء توافر العديد من الفرص الواعدة لتحقيق اكتشافات جديدة، الأمر الذي يشجع الشركة على تعزيز جهودها لزيادة معدلات الإنتاج خلال الفترة المقبلة.

وعرض كريستمان، دور الشركة لخدمة المجتمع المصري في مجالات مختلفة، في إطار التزامها بالمسؤولية الاجتماعية للشركات في هذا الصدد.

وأضاف المتحدث الرسمي، أنّ اللقاء تطرق إلى التباحث بشأن سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والولايات المتحدة، في ضوء رئاسة جون كريستمان لمجلس الأعمال المصري الأمريكي، وعلاقات الشراكة الاستراتيجية المتشعبة بين البلدين.