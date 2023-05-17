مسؤولة أمريكية: مصر شريك اقتصادى واستراتيجي رئيسى وأكبر سوق تصدير لنا

أكدت وكيلة وزارة التجارة للتجارة الدولية الأمريكية ماريسا لاجو، أن مصر تعد شريكا اقتصاديا واستراتيجيا رئيسيا للولايات المتحدة، وأكبر سوق تصدير في القارة الأفريقية.

وذكرت السفارة الأمريكية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، أن وكيلة وزارة التجارة للتجارة الدولية ماريسا لاجو، بدأت زيارة رسمية اليوم إلى القاهرة تستمر لمدة يومين على رأس وفد أمريكي، للمشاركة في رئاسة الاجتماع الافتتاحي للجنة الاقتصادية الأمريكية المصرية المشتركة «JEC».

تسهيل التعاون بشأن أهداف التنمية الطموحة لمصر

وأعربت المسؤولة الأمريكية، في بيان صحفي بمناسبة زيارتها إلى القاهرة، عن التطلع إلى رئاسة الوفد الأمريكي الذي يضم من العديد من الوكالات الحكومية الأمريكية لحضور الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة الأمريكية المصرية المنشأة حديثا، وقالت إن هذا الحوار بين بلدينا سيسهم في تسهيل التعاون بشأن أهداف التنمية الطموحة لمصر، كما أنه سيعزز علاقاتنا التجارية والاستثمارية الثنائية في قطاعات الأعمال المهمة.

مجموعة من القضايا القطاعية الرئيسية

ووفقا للبيان، فتتناول اللجنة الاقتصادية المشتركة مجموعة من القضايا القطاعية الرئيسية، بما في ذلك مرونة سلسلة التوريد والأمن الغذائي والاقتصاد الرقمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة النظيفة وتكنولوجيا المناخ والتمكين الاقتصادي للمرأة، ومن المقرر أن تجتمع وكيلة الوزارة الأمريكية مع قادة من القطاع الخاص، وتدير مائدة مستديرة حول كيفية دعم الشركات الأمريكية لتنفيذ مبادرة صحة المرأة المصرية.