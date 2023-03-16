جامعة الإسكندرية تبحث مع وفد أمريكي سبل دعم التعاون الأكاديمي المشترك

استقبل الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، صباح اليوم، الخميس، وفداً رفيع المستوى من ممثلي عدد من الجامعات الأمريكية والايمديست والسفارة الأمريكية بالقاهرة، لمناقشة سبل التعاون الأكاديمي والبحثي في عديد من المجالات الأكاديمية والبحثية ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن إمكانية توقيع بروتوكولات واتفاقيات تعاون في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، وتبادل الأساتذة والطلاب واستضافة أساتذة زائرين.

تناول اللقاء عرضا تقديميا عن جامعة الإسكندرية، وكلياتها ومعاهدها المختلفة، والبرامج الدراسية المتميزة التي تتفرد بها الجامعة، وأوجه التعاون البحثي المقترح والدرجات المزدوجة المقترحة وترتيب جامعة الإسكندرية في التصنيفات الدولية المختلفة، وبروتوكولات التعاون والدرجات العلمية المزدوجة التي وقعتها جامعة الإسكندرية مع الجامعات الأمريكية والجامعات الدولية الأخرى، قدمها عمداء كليات الطب والصيدلة والهندسة والعلوم وطب الأسنان والآداب والتجارة والدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية.

جامعة الإسكندرية: تعاون كبير مع الجانب الأمريكي

ورحب «قنصوه» بالوفد الأمريكى والذى ضم ممثلين من 12 جامعة أمريكية، هي جامعة نيوجيرسي، وجامعة نورث كارولينا، وجامعة كلورادو، وجامعة بنسلفانيا، وجامعة ماساتشوستس بوسطن، وجامعة ألاباما، وجامعة ماساتشوستس امهيرست، وجامعة تافتس، وجامعة ويلسلي، وجامعة ماساتشوستس، وجامعة جورج واشنطن، جامعة ولاية ميشيغان، وجامعة كاليفورنيا سانتا كروز.

وأشار إلى أن جامعة الإسكندرية تتبنى استراتيجية طموحة، تصبو لتدويل التعليم وعقد العديد من الشراكات والتحالفات مع الجامعات العالمية المرموقة، وإنشاء الدرجات العلمية المزدوجة، لاسيما مع الجامعات والمعاهد البحثية الأمريكية المتميزة وجذب الطلاب الوافدين، لافتاً إلى أن هناك تعاون كبير مع الجانب الأمريكي في العديد من المجالات العلمية والبحثية المختلفة من خلال الشراكة العلمية مع جامعات امريكية، ومراكز التطوير المهني بجامعة الإسكندرية، ومركز التميز للمياة بجامعة الإسكندرية والممولان من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية.

برامج بحثية مشتركة

وأشار إلى إمكانية التعاون فى إنشاء برامج مشتركة بفرع جامعة الإسكندرية بجنوب السودان، وكذلك بجامعة الإسكندرية الدولية المزمع إنشاؤها حيث ستكون الدراسة بها على أساس البرامج والدرجات المشتركة، بالتعاون مع الجامعات العالمية.

كما استعرض رئيس الجامعة رؤية الجامعة فى تعزيز انشاء الإقتصاد المعرفي ودعم الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة، من خلال الـ«technology park»، الذى أنشأته الجامعة بهدف توطين ونقل التكنولوجيا وحقوق المعرفة، وتكوين شراكات مع مؤسسات وشركات دولية مرموقة.

ومن جانبه أعرب الوفد الأمريكي، عن رغبتهم في خلق المزيد من التعاون مع جامعة الإسكندرية العريقة على كافة المستويات البحثية والأكاديمية، كما أشاد الوفد بتصنيف جامعة الإسكندرية والتقدم الذي حققته الجامعة في الآونة الأخيرة، بشكل جعلها قبلة للباحثين من مختلف البلدان، ودعم مكانتها العالمية ويزيد من رغبة وتوجه الجامعات الدولية في التعاون وتبادل الخبرات البحثية معها.