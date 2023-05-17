مدبولي: «التنمية الصناعية» أصبحت مسؤولة عن إصدار الموافقات للمستثمر

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن هيئة التنمية الصناعية أصبحت الجهة المخولة بإصدار الموافقات للمستثمر، وهي الجهة المسؤولة عن التنسيق مع باقي الجهات في الدولة، لافتا إلى أن التخصيص الفوري للأراضي الصناعية من خلال لجنة مركزية للتعامل مع أي مستثمر.

وأوضح «مدبولي» في مؤتمر صحفي على هامش اجتماع مجلس الوزراء، أن تراخيص الأراضي تصدر خلال 20 يوم عمل، وتتم المتابعة مع وزير الصناعة، وتبين وجود تحسن كبير في القطاع، لافتا إلى أن الموافقات التي كانت تصدر لإنشاء الشركات وتنفيذها كانت شكوى من المستثمرين لأن الموافقة كانت تتطلب شهورا، وجرى تخصيص الحد الأقصى لكل الموافقات 10 أيام عمل بمجرد طلب المستثمر إنشاء الشركة.

وأشار إلى أنه في حال عدم رد الجهة خلال 10 أيام، واستيفاء الأوراق تصبح بمثابة موافقة ضمنية، وجرى إنشاء منصة إلكترونية في هيئة الاستثمار بدلا من الشباك الواحد، تتضمن تشغيل وتأسيس وتصفية وإنشاء المشروعات بالتعاون مع جميع الجهات المعنية.