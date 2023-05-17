رئيس الحكومة: 75% من نتائج «حل مشكلات المستثمرين» في صالح المستثمر

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن وحدة حل مشكلات المستثمرين في مجلس الوزراء استقبلت 1900 شكوى، وجرى البت في 1400 شكوى منها، و75% من النتيجة كانت لصالح المستثمر، وجرى تعديل قانون حماية المنافسة لزيادة استقلالية الجهات الرقابية والحياد التنافسي الذي طالبت به الجهات الدولية، مضيفا أن الدولة أطلقت الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية وإعداد القانون الخاص بها.

تخصيص الأراضي الصناعية

وأوضح «مدبولي» في مؤتمر صحفي على هامش اجتماع مجلس الوزراء، أن لجنة فض المنازعات جرت إعادة تفعيلها برئاسة وزير العدل، ويجري العمل بقوة على متابعة كل القرارات الصادرة منها لتنفيذها على أرض الواقع.

التعامل مع الأرض بحق الانتفاع

وأشار إلى أنه جرت إصلاحات جذرية في قطاع تخصيص الأراضي الصناعية، وأصبح الآن، ممكنا التعامل مع الأرض بحق الانتفاع بجانب التملك، وجرى إعلان تسعير ثابت ومعلن للأراضي الصناعية بقرار من رئيس الوزراء.