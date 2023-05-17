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رئيس مجلس الشيوخ والمفتي يقدمان العزاء في شقيق النائب محمد أبوالعينين

كتب:

حسام أبو غزالة
09:31 م | الأربعاء 17 مايو 2023
عزاء شقيق أبوالعينين

عزاء شقيق أبوالعينين

قدم المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، ومفتي الجمهورية شوقي علام، واجب العزاء في شقيق النائب محمد أبوالعينين وكيل مجلس النواب، الذي وافته المنية منذ أيام، في العزاء المقام حاليا بمسجد الشرطة في الشيخ زايد.

وقدم «عبد الرازق»، خالص تعازيه للنائب محمد أبوالعينين، ولأسرة الفقيد الراحل، داعيا الله أن يسكنه فسيح جناته وأن يجعله من أهل الفردوس الأعلى من الجنة.

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