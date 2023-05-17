محادثات أرمينية أوروبية على هامش القمة الرابعة لمجلس أوروبا في أيسلندا

أعلنت الحكومة الأرمينية، اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء، نيكول باشينيان، عقد اجتماعاً مع رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، تيني كوكس، على هامش أعمال القمة الرابعة للمجلس الأوروبي، المنعقدة حالياً في أيسلندا.

مناقشة مسار الديمقراطية في البلاد

وذكرت الخدمة الصحفية لمكتب رئيس الوزراء، في بيان أوردته وكالة أنباء «أرمنبريس» الأرمينية، أن الجانبين ناقشا مسار الإصلاحات الديمقراطية الجارية في أرمينيا والبرامج المخطط لها في هذا الاتجاه.

وأشار البيان إلى أن باشينيان أكد، خلال الاجتماع، أن تعزيز الديمقراطية هو الاستراتيجية التي تتبناها الحكومة الأرمينية حاليًا، مُشددًا على أن بلاده ستواصل المضي قدمًا على هذا الطريق.

الأزمة الإنسانية الحادثة

من جانبه، رحب كوكس بسياسة الحكومة الأرمينية واستباقيتها في هذا الاتجاه، كما ناقش الجانبان، القضايا المتعلقة بالأزمة الإنسانية الراهنة في ناجورنو قره باغ الناجمة عن الحصار غير القانوني لممر لاتشين من جانب أذربيجان، بحسب البيان.