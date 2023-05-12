يريفان: وزيرا خارجية أرمينيا وأذربيجان يجتمعان 19 مايو في موسكو

أكد نائب وزير الخارجية الأرميني باروير هوفهانيسيان، اليوم الجمعة، أن الاجتماع بين وزير الخارجية الأرميني أرارات ميرزويان ونظيره الأذري جيهون بيراموف، في موسكو، سيعقد في 19 مايو الجاري.

لقاء نيكول باشينيان والرئيس الأذري

وقال هوفهانيسيان، في تصريح، أوردته وكالة أنباء «أرمنبريس» الأرمينية، إنه من المقرر عقد الاجتماع في 19 مايو، إذا لم تحدث تغييرات، ومن المقرر أن يلتقي رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان والرئيس الأذري إلهام علييف في بروكسل 14 من الشهر ذاته.

وأضاف أنه يمكن النظر إلى اجتماع موسكو إلى حد ما على أنه استمرار منطقي لقمة بروكسل، لكن كل اجتماع له سماته الخاصة.

الدعوات تصاعدت للتوصل إلى اتفاق سلام دائم

يُشار إلى أن وزيري خارجية البلدين اجتمعا في وقت سابق من هذا الشهر لإجراء مفاوضات بوساطة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين.

وتصاعدت الدعوات للتوصل إلى اتفاق سلام دائم بعد سلسلة من الاشتباكات العنيفة الأخيرة على طول الحدود المشتركة بعد عامين ونصف فقط من الحرب الدامية حول منطقة ناجورنو قره باغ المتنازع عليها، والتي أسفرت عن مقتل الآلاف من الجنود الأرمن والأذريين.

جدير بالذكر أن قضية وحدة الأراضي كانت على رأس جدول أعمال المفاوضات، وفي الشهر الماضي، أشار باشينيان إلى أن يريفان مستعدة لقبول السيادة الأذلاية على ناجورنو قره باغ.