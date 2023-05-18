تحذير عاجل من «التعليم العالي» للطلاب وأولياء الأمور قبل تنسيق 2023

وجّه السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف على قطاع المعاهد، تحذيرا للطلاب وأولياء الأمور بشأن أعمال تنسيق القبول في الجامعات والمعاهد، مشددا على ضرورة توخي الحذر من الكيانات التعليمية الوهمية التي تدعي انتسابها للوزارة والجامعات المختلفة دون سند قانوني وتقديم الخدمة التعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة، مؤكداً أن لجان الضبطية القضائية التابعة للوزارة تواصل عملها طوال أيام الأسبوع لمواجهة تلك الكيانات.

مواجهة الكيانات الوهمية

وأكد رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يجب على الطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على القوائم المعتمدة للمؤسسات التعليمية والجامعات والمعاهد عبر الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، لافتا إلى أن لجان الضبطية القضائية تواصل علمها دوماً لمواجهة تلك الكيانات الوهمية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها.

وزارة التعليم العالي

وتابع رئيس قطاع التعليم، أن هناك توجيهات مباشرة من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور، بشأن مجابهة الكيانات الوهمية التي تدّعي انتسابها للوزارة.