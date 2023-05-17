«التعليم العالي»: إعلان نتائج مسابقة قمة مصر للمشاريع الاستثمارية

انتهت فعاليات مسابقة «قمة مصر للمشاريع الاستثمارية المجتمعية»، التي أطلقها صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بالتعاون مع هيئة مسابقة Hult Prize العالمية، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، للتنافس بين الفرق الطلابية بجامعات مصر المختلفة، التي لديها أفكار ونماذج أولية لمشروعات مجتمعية في مجال الملابس والأزياء، ويمكن تحويلها إلى شركات ناشئة.

التعليم العالي: 60 جامعة تقدمت للمسابقة

وأشار الدكتور ضياء خليل المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ التابع لوزارة التعليم العالي، إلى أن المسابقة تقدمت لها 60 جامعة، وكل جامعة تقدمت بعدد من الفرق الطلابية، وجرت التصفيات بين الفرق الطلابية عن طريق منسقي الجامعات، لاختيار أفضل الفرق الطلابية الممثلة للجامعات في المسابقة، التي ستحصل على برنامج تدريبي لمدة 3 أسابيع.

وأضاف الدكتور ضياء خليل أن فعاليات التصفية النهائية للمسابقة، والبالغ قيمة جوائزها 100 ألف جنيه، جرت بين 11 فريقًا طلابيًّا، يمثلون 10 جامعات مصرية في مركز الابتكار (IHub) بجامعة عين شمس، وقامت لجنة التحكيم التي تضم مجموعة من الخبراء والمتخصصين بتحديد الفرق الطلابية الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى.

وأشار الدكتور ضياء خليل إلى فوز فريق (EFFCT) من كلية الهندسة جامعة الإسكندرية بالمركز الأول، وحصوله على جائزة مالية 40 ألف جنيه، وفوز فريق (Petro Team) من كلية الهندسة جامعة فاروس بالإسكندرية بالمركز الثاني، وحصوله على جائزة مالية 30 ألف جنيه، وفوز فريق (Micro Cell) من كلية الصيدلة جامعة المنصورة بالمركز الثالث، وحصوله على جائزة مالية 20 ألف جنيه.

خليل: تصنيع منتجات صديقة للبيئة

وأشاد «خليل»، بالأفكار المتميزة التي قدمتها كل الفرق المتقدمة للمسابقة، والتي تُسهم في تقديم حلول للمشكلات البيئية، من خلال تصنيع منتجات صديقة للبيئة، تدعم الاستدامة البيئية والاجتماعية.

كما أشاد الدكتور ماجد غنيمة مدير الشراكات بالصندوق بالدور المهم الذي قام به منسقو الجامعات المختلفة في عملية التصفية الأولية للمسابقة، مشيرًا إلى أن جائزة أفضل منسق، وقيمتها 10 آلاف جنيه، فاز بها الفريق الطلابي الذي نظّم المسابقة داخل جامعة المنصورة.

وأضاف الدكتور ماجد غنيمة أن الفرق الثلاث الفائزة سيتم تصعيدها للمشاركة في المسابقة الإقليمية، وهي المرحلة قبل الأخيرة للمسابقة النهائية Hult Prize التي سيتم إقامتها بباريس أغسطس المقبل، للتنافس على جوائز مالية بقيمة مليون دولار، يتم منحها لأحسن فريق على مستوى العالم يفوز بالمسابقة؛ حتى يتمكن من تنفيذ مشروعه.

وأوضح الدكتور ماجد غنيمة أن مسابقة Hult Prize تعتبر أكبر مسابقة طلابية في العالم، يشترك فيها أكثر من 100 ألف طالب بعد إقامة تصفيات في أكثر من 120 دولة، وتهدف إلى تنمية مهارات التخيل، والإبداع، والابتكار، وريادة الأعمال، وذلك لحل المشكلات الاجتماعية الملحة.

جدير بالذكر أن مسابقة Hult Prize يقوم على تنظيمها معهد هالت للأعمال "Hult Business International School" وهو مؤسسة أكاديمية دولية خاصة غير هادفة للربح، ولها فروع في الولايات المتحدة الأمريكية، وإنجلترا، والإمارات، والصين، ويقوم مجموعة من خريجي المعهد بتنظيم هذه المسابقة السنوية منذ أكثر من 10 سنوات.