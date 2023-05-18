الحكومة تكشف حقيقة رسالة عبر «واتساب» تحذّر المواطنين من فتح أبواب منازلهم

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، حقيقة الرسالة المتداولة عبر تطبيق واتساب، حثّت المواطنين على إحكام غلق أبواب منازلهم بدعوى وجود تشكيل عصابي، زعم عناصره أنّهم تابعين لوزارة الصحة والسكان، وفور دخولهم إلى الشقة يستخدموا مخدرا لتخدير الضحايا وسرقتهم، موضحا أنّه تواصل مع وزارة الداخلية، التي نفت بدورها ما تداول جملة وتفصيلا.

وأوضحت وزارة الداخلية، بحسب بيان عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنّ الرسالة الصوتية المتداولة، التي تحثّ المواطنين على إحكام غلق أبواب منازلهم بدعوى وجود تشكيل عصابي، زعم عناصره تبعيتهم لوزارة الصحة، يستخدمون مخدرا لسرقة المنازل، مُشيرةً إلى أنّه لم يتم رصد أي شكاوى أو تلقي بلاغات من المواطنين بشأن وقائع سرقة مماثلة، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات.

وناشد المركز، مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي لإثارة البلبلة بين المواطنين، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام واتساب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).