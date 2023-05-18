وفاة نقيب صيادلة بورسعيد بعد صراع مع المرض.. وتشييع جنازته عقب صلاة الظهر

توفي الدكتور عبدالوهاب قوطة، نقيب الصيادلة ببورسعيد، بعد صراع مع المرض، ومن المنتظر تشييع جثمان الراحل، ظهر اليوم، من مسجد الكبير المتعال بحي الزهور.

يشار إلى أنّ نقيب صيدلة بورسعيد الراحل من مواليد 10 يناير 1962، وكان شهرته في الوسط البورسعيدي بالدكتور حمدي قوطة، وعرف بمواقفه الوطنية وعلاقاته الاجتماعية مع أهالي بورسعيد، خصوصًا من خلال تقديم الدعم لهم في مجال الأدوية.

فاز بالتزكية في الانتخابات

وفاز نقيب صيادلة بورسعيد بالتزكية في الانتخابات الماضية لعلاقته القوية والوطيدة بأعضاء النقابة في بورسعيد، كما فاز بمنصب نقيب صيادلة بورسعيد مرات متتالية عدة.

ونعى دكتور عبدالعزيز حمدي، رئيس مجلس أمناء ومعلمين إدارة جنوب التعليمية، نقيب صيادلة بورسعيد، مؤكدا أنّ بورسعيد فقدت إنسانا صاحب مواقف وطنية، كما نعى مجدي النقيب، نقيب التجاريين في بورسعيد، الراحل، وقال: «رحم الله النقابي النشط، والذي تبنى كل القضايا الخاصة بالصيادلة، فقد كان فارسًا جسورًا في الدفاع عن حق الصيادلة، وبني في عهده نادٍ كبير يجمع صيادلة بورسعيد».