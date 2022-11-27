نقيب الصيادلة لـ محمد الباز: حظر إعطاء الحقن بالصيدليات حفاظا على حياة المرضى

كشف الدكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة، وعضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، تفاصيل قرار النقابة بحظر إعطاء الحقن للمرضى داخل الصيدليات، إذ ذكر أن الصيادلة يعطون الحقن على سبيل المساعدة للأهالي بدون مقابل.

وأضاف «الشيخ»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «آخر النهار»، مع الإعلامي محمد الباز، أنه تمت المطالبة مرارًا وتكرارًا بوجود تشريع لمنع الصيادلة بإعطاء الحقن للمرضى في الصيدليات، موضحًا أنه حفاظاً على حياة المرضى الموجودين والصيادلة لا بد من منع ذلك لمنع تكرار مثل هذه الواقعة، وقرار منع الصيدليات من إعطاء الحقن تم بعد حالة وفاة طفلتين بالدقهلية.