عادل الغضبان ينعى عبدالوهاب قوطة نقيب صيادلة بورسعيد

نعى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، الدكتور عبدالوهاب قوطة، نقيب الصيادلة في بورسعيد، الذي وافته المنية صباح اليوم، داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

نقيب الصيادلة تفاني في عمله

وأكد محافظ بورسعيد أن نقيب صيادلة بورسعيد كان رمزا للعطاء والتفاني والإخلاص في عمله، وكانت له بصمات واضحة خلال فترة توليه منصيب نقيب الصيادلة، وكان يتمتع بسيرة طيبة وحب كبير من زملائه في العمل.

ودعا محافظ بورسعيد للراحل بأن يدخله الله فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.