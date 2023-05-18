أمين سر «التنسيقية»: الحوار الوطني يعبر عن مختلف الرؤى

قالت سها سعيد، أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ووكيل لجنة السياحة بمجلس الشيوخ، إنّ الحوار الوطني حقق نجاحا كبيرا، خاصة وأنّه يعبر عن مختلف الرؤى والأطروحات والأيدلوجيات، لافتة إلى أنّ جلسة ملف السياحة شهدت حضور أصحاب الخبرات والمختصين في المجال السياحي.

أسباب تأخر مصر في التصنيف السياحي

وأوضحت «سعيد»، في لقاء لها على هامش جلسات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، المذاعة على فضائية «إكسترا لايف»، أنّ مقررة اللجنة الدكتورة نور علي، لديها خبرة في عملها السياحي بالتحديات والمشكلات الحقيقية التي تواجه المجال السياحي في مصر، وطرحت بشكل مباشر أسباب تأخر مصر في التصنيف السياحي وتقدم بعض الدول المجاورة.

خطة السياحة

وأشارت أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أنّ عددا كبيرا من المشاركين في الحوار الوطني من الأحزاب المختلفة، استعرضوا الخطة التي عرضت في المجالس النيابية، ومنهم النائب محمود القط.