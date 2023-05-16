عضو التنسيقية بالحوار الوطني: ضرورة مشاركة القطاع الخاص في برامج الحماية الاجتماعية

شارك أحمد مشعل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن حزب المصريين الأحرار، في جلسة لجنة العدالة الاجتماعية، ضمن المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، والتي تناقش «برامج الحماية الاجتماعية.. الوضع الراهن والتطورات الجديدة».

تعزيز الانتماء

وأكد «مشعل»، خلال كلمته، أن العدالة الاجتماعية هي إحدى مقومات تعزيز الانتماء الوطني، وهي خط الدفاع الداخلي لتماسك ووحدة المجتمع ضد الأخطار الخارجية، مشيرا إلى أن الدولة في السنوات الأخيرة تبنت عددا من المبادرات والمشروعات لتعزيز الحماية الاجتماعية مثل (تكافل وكرامة- حياة كريمة- والتأمين الصحي الشامل).

وقال إن للعدالة الاجتماعية والحماية الاجتماعية هدفين مهمين، وغالبا ما يكونان مترابطين، ويمكن أن تساعد الحماية الاجتماعية في الحد من الفقر وعدم المساواة، وكلاهما عقبتان أمام العدالة الاجتماعية، ويمكن أن تساعد العدالة الاجتماعية في خلق مجتمع أكثر عدلا وإنصافا، والذي من المرجح أن يدعم برامج الحماية الاجتماعية.

مقترحات لتطبيق العدالة الاجتماعية

وأشار إلى أن هناك عدد من المقترحات المهمة لتطبيق العدالة الاجتماعية والحماية الاجتماعية من خلال الحكومة والقطاع الخاص، وتشمل هذه المقترحات أن تتخذ الحكومة موقف أكثر جدية بتوجيه مخصصات المسؤولية المجتمعية «CSR» من القطاع الخاص من خلال استراتيجية محددة إلي القطاعات المجتمعية الأكثر احتياجا لتحقيق حماية اجتماعية تتسم بالعدالة في التوزيع، على غرار التحالف الوطني للعمل الأهلي أو توجيهها من خلال صندوق «تحيا مصر»، حيث يمكن للشركات والقطاع الخاص بالتعاون مع الحكومة دعم البرامج الاجتماعية التي تساعد على تحسين حياة المجتمع بصورة تحقق عدالة التوزيع.

وفي نهاية كلمته، طالب «مشعل»، لجنة العدالة الاجتماعية بالمحور الاقتصادي للحوار الوطني بعقد لقاءات مشتركة، تحت مظلة الحوار الوطني مع اللجان الأخرى، لضمان خروج مقترحات بشأن التعليم والصحة والبنية التحتية تحقق العدالة الاجتماعية.