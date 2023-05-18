مسؤولون أمريكيون: مصر لديها فرص استثمارية هائلة ونتطلع لتوسيع التعاون

قال جون ديروشر القائم ‏بأعمال السفير الأمريكي في القاهرة إن زيارة وفد الأعمال الأمريكي أمس إلى القاهرة، تعكس اهتماما متزايدا من الادارة الأمريكية ومجتمع المال الأمريكي بالاقتصاد المصري باعتبار القاهرة مركزا تجاريا وصناعيا إقليميا مهما ومؤثرا في المنطقة.

قابلية وجاهزية مناخ الاستثمار المصري

وأكد خلال لقاء عقدته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة اليوم أن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار التي اتخذتها الحكومة مؤخرا تؤكد جاهزية مناخ الاستثمار المصري لاستقبال استثمارات كبيرة خلال الفترة المقبلة.

ميلاد عدد كبير من المشروعات بمختلف قطاعات الاستثمار

وأضاف أن الشراكة المصرية الأمريكية في تنامي وتعاظم، وأن الفترة المقبلة ستشهد ميلاد عدد كبير من المشروعات في مختلف قطاعات الاستثمار.

إطلاق المفوضية الاقتصادية المشتركة

وقال السفير حازم فهمي، مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية إنه تم الإعلان، خلال لقاء الوفد الحكومي الأمريكي، عن إطلاق المفوضية الاقتصادية المشتركة رفيعة المستوى خلال الحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة، الذي عقد يومي 8 و9 نوفمبر2021 في واشنطن، وأضاف أن مصر تعد أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة في القارة الأفريقية كما أنها أكبر مستقبل للاستثمارات في القارة.

واشنطن تتطلع لمزيد من التعاون والشراكة مع مصر

وقالت ماريسا لاجو وكيلة وزارة التجارة الأمريكية للتجارة الدولية إن واشنطن تتطلع إلى مزيد من التعاون والشراكة مع مصر، قائمة على ركيزة القطاع الخاص في البلدين، وأوضحت في كلمتها أن مصر تمتلك العديد من الفرص الاستثمارية في قطاعات البنية التحتية ومشروعات التحول الرقمي، وسلاسل الإمداد.

توسيع الشراكة الاقتصادية

وأكد ستيف لوتس نائب رئيس شؤون الشرق الأوسط بغرفة التجارة الأمريكية بواشنطن، أن هناك دعما كبيرا على مستوى القيادات في الولايات المتحدة ومصر بشأن توسيع الشراكة الاقتصادية بشقيها التجاري والاستثماري، مؤكدا تطلع الجانب الأمريكي لتوسيع التعاون مع القطاع الخاص المصري خلال الفترة المقبلة.