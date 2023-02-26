رئيس غرفة التجارة الأمريكية: مصر تستهدف تحقيق 50‎% من الطاقة المتجددة 2025

قال طارق توفيق رئيس غرفة التجارة الأمريكية، إنَّ توقعات النمو في المنطقة تصل لنحو 3‎%، في ظل وجود تحديات لا تزال قائمة حول سلاسل الامداد وتداعيات كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

وأكّد «توفيق»، خلال فعاليات المؤتمر الإقليمي الحادي عشر للمجلس الإقليمي لغرف التجارة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحت عنوان «تسريع الاستثمارات الخضراء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: الولايات المتحدة والشراكات الإقليمية من أجل النمو» الذى تنظمه غرفة التجارة الامريكية بالقاهرة بأحد الفنادق، أن دول المنطقة ‏توجهت للاستثمار في الاقتصاد الأخضر والاستثمارات الخضراء في سبيل التصدي للتغيرات المناخية.

ولفت إلى أنَّ مصر نظمت cop27 في شرم الشيخ والإمارات ستنظم cop28 من أجل المساهمة في التعامل مع تغيرات المناخ ودعم العمل المناخي ولا سيما أن العديد من الدول لجأت لحلول الطاقة الجديدة والمتجددة.

تحقيق 50‎% من الطاقة الجديدة والمتجددة

أضاف أنَّه على سبيل المثال مصر تسعى إلى تحقيق 50‎%‎ من الطاقة الجديدة والمتجددة بحلول عام 2025، إضافة الى السياسات التي تنتهجها دول المنطقة في عمان والبحرين والسعودية وقطر والكويت وبقية الدول.

توفير وطائف جديدة مستقبلا

وأوضح أن دول المنطقة تمتلك فرصا في الهيدروجين الأخضر والتكنولوجيا العالية، بما يسهم في توفير وطائف جديدة مستقبلا، متطرقا إلى الدور المهم الذي تقوم به غرفة التجارة الامريكية بمصر في دعم الاستثمار.

وتستضيف غرفة التجارة الأمريكية على مدار اليوم تستضيف غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة المؤتمر السنوي للمجلس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ سيركز المؤتمر على تسريع الاستثمارات الخضراء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ومن بين المتحدثين الرئيسيين رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ومبعوث المناخ الأمريكي جون كيري، ورائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر COP27 محمود محيي الدين، والمدير العام لـCOP28 ماجد السويدي.