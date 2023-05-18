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مؤسسة «قضايا المرأة» بالحوار الوطني: قانون الوصاية اعتداء صارخ على حقوق السيدات

كتب:

يسرا البسيوني
05:20 م | الخميس 18 مايو 2023
جلسات لجان الحوار الوطني

جلسات لجان الحوار الوطني

قال عبد الفتاح يحيى ممثل مؤسسة «قضايا المرأة»، في كلمته بالجلسة الثانية من الجلسات النقاشية الخاصة بلجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالمحور الاجتماعي للحوار الوطني، التي عقدت تحت عنوان «مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها»، إن قانون الوصاية يمثل اعتداء صارخا على حقوق المرأة، وذلك لحرمانها من عدد كبير من الحقوق، منها التصرف في أموال أولادها.

قوانين الأسرة في حاجة إلى تعديلات

وأضاف أن قوانين الأسرة في حاجة إلى تعديلات، مطالبا بضرورة أن تكون الولاية مشتركة بين الأب والأم حال وجودهما، وبعد الوفاة تكون الولاية للطرف الثاني.

قانون الأحوال الشخصية يمس حياة المواطن

وأكمل: «نرى أن قانون الأحوال الشخصية من القوانين المهمة الماسة لحياة المواطنين بشكل مستمر، ونأمل أن يكون قانون الأحوال الشخصية موضع نظر بالحوار الوطني، وأن يقوم على العدالة والإنصاف».

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بقلم يسرا البسيوني