مقرر مساعد لجنة الأسرة بالحوار الوطني: تلقينا مقترحات لتعديل قانون الأحوال الشخصية

قالت ريهام الشبراوي المقرر المساعد للجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن اللجنة تلقت على مدار الفترة الماضية، مقترحات من شأنها حل المشكلات الأسرية، ودعم وحدة المجتمع.

الحوار الوطني

أوضحت «الشبراوي» في تصريحات لـ«الوطن»: تلقينا العديد من المقترحات لإدخال تعديلات جوهرية على قانون الأحوال الشخصية، من خلال رؤى تقدم بها أحزاب وشخصيات عامة، وأصحاب فكر وقادة رأي، وعدد من الجمعيات الأهلية حول مسائل الخطوبة النفقة والولاية والتعليمية والرؤية، ومكافحة زواج الأطفال، وضرب الزوجات الإدمان والعنف الإلكتروني.

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

وبسؤالها عن دور التنسيقية في دعم الحوار الوطني، قالت مقرر مساعد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني منذ اللحظة الأولى لإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، تدشين الحوار الوطني.

ووضعت التنسيقية الدعوة في مكانة رفيعة من حيث الاهتمام البالغ، وعقدت على الفور جلسات مكثفة لمحاكاة المطلوب من الحوار الوطني، وجرى استضافة قامات وخبراء يملكون دراية واسعة في كل الملفات والقضايا المطروحة على الحوار الوطني، وتنظيم جولات تفقدية على أرض مختلف محافظات الجمهورية، لرصد مشكلات كل المجتمعات بشكل كامل.