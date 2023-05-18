مسؤول فلسطيني لـ«القاهرة الإخبارية»: جرائم إسرائيل على جدول قمة جدة

أكد السفير عمر عوض الله، مساعد وزير خارجية فلسطين، اليوم الخميس، أن القضية الفلسطينية هي قضية «مركزية»، وذات أولوية على طاولة مناقشات القادة العرب، في القمة العربية الـ32 التي ستعقد غدًا الجمعة، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، والتي من المقرر أن تتطرق إلى الهجوم الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، وجرائم قوات الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني في مدن وبلدات الضفة الغربية.

عوض الله: القضية الفلسطينية الأولى للعرب

وأضاف «عوض الله»، خلال مقابلة خاصة مع قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الوقت الراهن حاسم بشأن القضية الفلسطينية، إذ إن هناك العديد من الأوضاع المهمة التي حلت بالمنطقة، ومنها فلسطين، مشيراً إلى الهجوم الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، الذي أسفر عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى من أبناء الشعب الفلسطيني.

وأوضح أن البيت العربي هو البيت الأساسي كي تنطلق منه فلسطين باتجاه المجتمع الدولي، للحفاظ على حقوق شعبها، لافتا إلى أنه تم الحفاظ على القضية الفلسطينية باعتبارها القضية الأولى للعرب.

الثورات العربية أبعدت قضية فلسطين عن المشهد

وذكر «عوض الله» أن الثورات العربية أبعدت القضية الفلسطينية عن المشهد، وأن هذا الأمر طبيعي، إذ إن كل دولة من حقها النظر لأوضاعها الداخلية وتحديدًا مع ظهور ما سُمي بالربيع العربي الذي استهدف الإجماع العربي، لكن قضية فلسطين ستظل مركزية.