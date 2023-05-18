نادية مصطفى تروج لكليب أغنية «سلملي ذوقهم»: فرحانة جدا

روجت الفنانة نادية مصطفى عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، لكليب أغنيتها «سلملي ذوقهم» والمقرر طرحه خلال أيام.

طرح الأغنية قريبا

ونشرت نادية مصطفى البوستر الدعائي وعلقت قائلة: «ساعات قليلة إن شاء الله وتسمعوا وتشوفوا أغنيتي الجديدة، فرحانة جداً وخايفة جداً، بس أملي في ربنا كبير، ادعولي بالنجاح والتوفيق، وأنا بدعي ربنا ليل ونهار إن الغنوة إن شاء الله تعجبكوا».

وأضافت مصطفى: «سعيدة وفرحانه بالتعاون مع ملحن عبقري وفنان حقيقي زي مصطفى العسال، وأما الكلمة الجميلة فهي للشاعرة الجميلة والتى تمنيت الغناء من كلماتها نور عبدالله»، مضيفة: «ناس كتير تعبوا معايا فى الغنوة هذكرهم كلهم مع نزول الكليب وطبعاً لو شكرتهم عمري كله مش هوفيهم حقهم، ادعولي، وفضلاً وليس أمراً تساعدوني في نشرها أما تنزل».